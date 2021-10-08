Документи треба передати в СБУ, – Мецгер про розслідування "Схем"

Євген Мецгер, якого через скандал зі ЗМІ відсторонили від керування "Укрексімбанком", прокоментував розслідування журналістів "Схем". Саме через цей сюжет сталося перешкоджання роботі журналістів і подальший скандал.

Мецгер заявив, що банк перевіряв компанію, якій давав гроші на Sky Mall. Як стверджує він у своєму дописі на фейсбуці, ніяких проблем за цим кредитом немає.

Нагадаємо 60 мільйонів на покупку Sky Mall: "Схеми" опублікували розслідування про "Укрексімбанк"

"Кредит сплачується і не є проблемним"

Як написав відсторонений керівник "Укрексімбанку", служба безпеки фінустанови перевіряла підприємців, перш ніж видати кредит. Корпоративні права та майно на понад 100 мільйонів доларів перебувають в заставі банку. Сам же кредит виплачують без проблем, за словами Мецгера.

Якщо ж є якісь сумніви у прозорості, то "Укрексімбанк" буде готовий йти на співпрацю зі слідством. А те, що накопали журналісти – варто передати у СБУ.

Стосовно документів, які знайшли журналісти. Ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду,

– написав Мецгер.

Ексочільник банку зазначив, що жодних порушень законодавства з боку власників компаній не було, а державний банк не зробив жодного порушення.

Головне із розслідування "Схем"

Гроші, які видав "Укрексімбанк", дісталися двом компаніям, власником яких є Сергій Брюховецький, бізнесмен родом із Горлівки та тесть Федора Христенка, народного депутата від "ОПЗЖ".

ЗМІ встановили, що Сергій Брюховецький – власник бізнесу в окупованій Горлівці.

Це компанія "Спец-реммаш", яка ремонтує обладнання для шахт, які контролюють бойовики.

Кримінальний кодекс України тлумачить такі дії як фінансування тероризму.

Коротко про скандал із Мецгером і журналістами "Схем"

4 жовтня журналісти "Схем" брали інтерв'ю у голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

Одне з питань журналістів розлютило Мецгера. Він наказав охороні відібрати камеру і стерти відео.

Проте медійникам вдалося відновити відео, його у той же вечір оприлюднили в інтернеті. Поведінка голови Укрексімбанку та його підлеглих шокувала суспільство.

Мецгеру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" вже вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів.

Від роботи відсторонили директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.

24 канал написав запит в СБУ, чи знають вони щось про видачу кредитів особам на окупованій частині Донецької області. Ми також хочемо з'ясувати, чи проводять перевірку з цього питання.

Повний текст публікації Євгена Мецгера

Подивився розслідування журналістів програми "Схеми" та хочу висловити свою позицію стосовно викладеного там матеріалу

Друзі, ще раз наголошую, я не мав морального права на таку поведінку під час інтерв'ю і вже неодноразово вибачався перед журналістами "Схем" Кирилом Овсяним і Олександром Мазуром та перед усією медійною спільнотою. Те, що сталося у моєму кабінеті, є неприпустимим.

Стосовно того, що УкрЕксімБанк видав кредит компанії, бенефіціаром якої є начебто бізнесмен, що веде свою діяльність на непідконтрольних територіях Донецької та Луганських областей.

Мова йде про кредит, що отримала компанія Брюховецького Сергія Григоровича, який до 2014 року проживав у Горлівці та вів там свій бізнес. Суть цього кредиту дуже проста: ми прокредитували компанію, яка купила Торговий Центр. Частиною угоди стало перекредитування в українських банках. Придбаний Торговий Центр, корпоративні права та майно оціночною вартістю понад 100 млн доларів перебувають в заставі банку.

Служба Безпеки УкрЕксімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним (!), він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються.

Державний банк не зробив жодного порушення. У нас є всі документи та ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства.

Усі грошові кошти, видані банком в якості кредиту, були використані для рефінансування заборгованостей в українських банках та для розрахунку на території України з українською юридичною особою-продавцем активу.

Якщо коротко:

1. Державний банк профінансував компанію, яка володіє Торговим Центром і отримав в залог корпоративні права на 107 млн у.о.

2. Кредит сплачується. Він не є проблемним.

3. Кредит погодив Кредитний Комітет Банку (членом якого я не є)

4. Кредит перевірила Служба Безпеки Банку

5. За кредит проголосувало Правління Банку

6. Незалежна Наглядова Рада Банку не мала ніяких зауважень стосовно видачі кредиту.

Стосовно документів, які знайшли журналісти. Ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду.