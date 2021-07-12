В американській Долині Смерті зафіксували аномально високу температуру – +54 градуси

Захід США страждає від аномальної спеки, там фіксують надзвичайно високу температуру. Зокрема, в Долині Смерті стовпчики термометрів сягнули +54 градусів.

Якщо зафіксовану Національною метеорологічною службою температуру підтвердять, то вона стане одним з найвищих показників, коли-небудь зареєстрованих на Землі.

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США обпікає аномальна спека

У Долині Смерті 11 липня повітря прогрілося до рекордних +54 градусів. Один з рейнджерів виміряв температуру тротуару поблизу центру для відвідувачів. Вона становила +81,1 градуса.

Більшість туристів залишали свої автомобілі тільки для того, щоб зробити фото з термометром.

Національна метеорологічна служба розповсюдила попередження про надмірну спеку на більшій частині території регіону. Людей попередили, що високі температури можуть бути небезпечні для їхнього здоров'я, особливо для маленьких дітей і літніх людей.

У Каліфорнії знову пожежі

Через спеку в Каліфорнії знову спалахнули масові пожежі.

Влада евакуювала приблизно 2 800 людей і закрила майже 518 квадратних кілометрів національного лісу Плумас.

Десятки будинків постраждали внаслідок займань.

Долина Смерті – міжгірна западина в штатах Каліфорнія і Невада, найнижча западина в Північній Америці.

У Долині Смерті рекордна спека: дивіться карту