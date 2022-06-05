Долітались: січеславські десантники приземлили ще один ворожий "Алігатор"

На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" в черговий раз успішно приземлили ворожого "алігатора". Цього разу наші захисники ліквідували російський бойовий вертоліт КА-52.

Про це 5 червня повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. Військові зазначили, що сезон полювання на російську авіацію в самому розпалі.

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Російська армія збідніла на 16 мільйонів доларів

Січеславські десантники, які воюють на Донецькому напрямку, традиційно звітують про нові досягнення. Так, цього тижня їм вдалося приземлити ворожий вертоліт. Постріл, за словами захисників, здійснювали із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Закінчуємо вихідні гарними новинами,

– прокоментували захисники.

У відкритих джерелах повідомляється, що командирська машина Ка-52 "Алігатор" вартує приблизно 16 мільйона доларів. Вертоліт має на озброєнні гармату з лазерним наведенням та протитанковий ракетний комплекс. Також він здатний переносити авіабомби.

Раніше аналогічний вертоліт знешкодили українські воїни із зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Тоді військові зазначили, що окупанти регулярно запускають вертольоти на Ізюмському напрямку.

До того ж один із підрозділів "демілітаризував" командирський гелікоптер за допомогою вітчизняної установки "Стугна-П".

Втрати ворога на 102 день повномасштабної війни

Станом на 5 червня, українські воїни ліквідували вже близько 31 150 окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу вдалося знищити 100 росіян, які вирішили увірватися на українську землю. Окрім того, наші бійці демонструють чудові показники у знищенні ворожої техніки. Так, "друга армія у світі" втратила:

1 381 (+5) одиниць танків,

3 392 (+13) одиниць бойових броньованих машин,

686 (+6) одиниць артилерійських систем,

207 одиниць реактивних систем залпового вогню,

95 одиниць засобів протиповітряної оборони,

210 літаків,

175 гелікоптерів,

548 (+8) безпілотників оперативно-тактичного рівня,

122 крилатих ракет,

13 одиниць кораблів та катерів

2 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що усі підрахунки приблизні, оскільки його ускладнюють активні бойові дії. Водночас, за даними відомства, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

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