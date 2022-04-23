Доля тих, хто не проходить фільтраційні табори окупантів, – невідома, – Денісова

Людмила Денісова повідомила, що російські військові змушують українців проходити "фільтрацію", коли ті рятуються з тимчасово окупованих територій.

За її словами, відомо про 4 фільтраційні табори, які встановили поруч з Маріуполем. Там утримують людей перед депортацією до Росії.

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Перед потраплянням до такого табору люди вимушені пройти декілька блок-постів з ретельною перевіркою документів.

Що відбувається у фільтраційних таборах

Українці піддаються багатогодинним допитам, російські військові перевіряють їх документи, телефони, особисті речі, фотографують та знімають відбитки пальців. Крім того, вони намагаються знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції.

Ті, хто пройшов "фільтрацію", отримують відповідний папірець. Проте, яка доля людини у випадку непроходження, – невідомо.

На кордоні з Росією людей також обшукують, перевіряють документи та речі. Допити можуть тривати по кілька годин, а проводить їх ФСБ Аналогічні процедури проходять і українці, які намагаються виїхати до інших країн через окупований Крим.

Куди відвозять "евакуйованих" українців

Відомо, що їх доправляють до депресивних північних регіонів Росії. Тільки за 21 квітня 2022 року до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили у школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю.

Крім того, там зазначають, що українці мають "проблеми з російською мовою", тому дітей збираються навчати за "спеціальною" програмою.

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