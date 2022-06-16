Домагався у черзі: в Івано-Франківську дівчина зламала ніс неадеквату, та "винною" зробили її
Джерело:Дом4824
В Івано-Франківську чоловік приставав до дівчини в публічному місці. Через це вона почала захищатись.
Відповідну інформацію повідомили в громадській організації Дом4824. Інцидент трапився 13 червня у публічному місці Івано-Франківська.
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Дівчина захистилась від приставань та ледь сама не стала винною
У Івано-Франківську дівчина стояла в черзі до банкомата. Якийсь чоловік, що стояв позаду, задер їй плаття та почав лапати.
Дівчина не розгубилась, відреагувала і зламала чолов'язі ніс (бо мала навички самооборони). Потім прибігла його жінка, зібрались продавчині з прокльонами в бік дівчини, прибув патруль і, ніхто їй не повірив,
– повідомили в організації.
Не повірили дівчині тому, що чоловік мав пристойний вигляд, був одягнений в костюм та був одружений.
"Якби не камери спостереження в ТЦ, які показали реальну ситуацію, то на дівчину написали б заяву! Це не ок!", – повідомили в організації.
Там також пригадали, що у таких ситуаціях треба:
- викликати поліцію за номером 102, щоб зафіксувати інцидент;
- за потреби звернутись в медичний заклад для надання медичної чи психологічної допомоги;
- також можна звернутись на гарячу лінії безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103.
Коротко про подібні інциденти в Україні
- У січні в Дніпрі п'яний підліток почав приставати до 12-річної дівчинки. За такі дії його згодом провчили небайдужі громадяни. Люди спершу облили його зеленкою та провели "виховну роботу". Згодом змусили публічно вибачатися на камеру та опублікували відео в мережі. Після цього дехто впізнав підлітка та пояснив, що йому 16 років, він сирота, якого виховує бабуся.
- Наприкінці травня Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмов російського окупанта з жінкою. Зокрема розповіла, що російські солдати ґвалтують навіть своїх громадян. Зокрема мовилось про інцидент, коли 15 солдатів знущалися з дівчини під Бєлгородом.
- На жаль, відомо сотні випадків ґвалтувань, які здійснюють російські військові на Українській землі. Зокрема росіяни цинічно знущаються над жінками, дітьми та навіть чоловіками.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що невдовзі за ґвалтування судитимуть російського окупанта. Вже є кримінальна справа проти російського військового Михайла Романова. Останні здійснював нелюдські звірства у Київській області. Зокрема він п'яний вбив чоловіка та ґвалтував його жінку. Погрожував жінці розправою над дитиною, яка була біля неї.
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