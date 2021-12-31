Про діалог та розірвання відносин: Кремль і Білий дім відзвітували про розмову Путіна й Байдена

Володимир Путін та Джо Байден поспілкувалися телефоном увечері 30 грудня. Розмова президентів США та Росії тривала приблизно годину.

Коротко про підсумки перемовин розповіли на сайті Білого дому. Також свою позицію висловили й у Кремлі.

Цікава думка до теми Розмова Байдена з Путіним: є нюанс, на який ніхто не звернув уваги

Байден та Путін поговорили телефоном у переддень Нового року

Що розповіли у Москві

Деякі підсумки розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков, пишуть "РИА Новости". За словами представника Кремля, сторони до перемовин підготувалися добре, тож діалог був серйозним.

Зокрема, Джо Байден:

Запевнив, що США не мають наміру розташовувати в Україні ударні наступальні озброєння.

Попередив про санкції, які будуть від Заходу у бік Росії, якщо та піде на ескалацію щодо України.

Заявив, що ядерну війну не можна починати, і не можна виграти.

І начебто погодився, що у переговорів про "гарантії безпеки" має бути результат.

Переговори щодо гарантій (мовиться про "гарантії безпеки", які Росія вимагає у США та НАТО, – 24 канал) не повинні перерости в балаканину. Чекаємо не сам процес, а результати. Чекаємо 2 – 3 раунди, а далі – робимо висновки,

– заявив Ушаков.

Натомість Володимир Путін:

Повідомив Байдену, що Росія поводитиметься так, як поводилися б США у питаннях гарантування своєї безпеки.

І зауважив, що у випадку запровадження нових санкцій проти Росії та може відреагувати розірванням відносин.

Також президенти домовилися продовжити діалог після Нового року.

Яка позиція Вашингтона

Речниця Білого дому Джен Псакі оприлюднила на офіційному сайті адміністрації Джо Байдена заяву щодо перемовин президента Сполучених Штатів Америки із Володимиром Путіним.

За її словами:

Джо Байден закликав Росію до деескалації напруги у відносинах з Україною.

Також він чітко пояснив, що США та їхні союзники відповідатимуть рішуче на вторгнення в Україну.

Президент США окремо:

Висловив сподівання, що дипломатичні перемовини на початку 2022 року щодо стратегічної стабільності будуть результативними.

І зазначив, що прогрес у цих перемовинах може бути тільки в умовах деескалації, а не ескалації.

Також у США запевнили, що продовжать стежити за силами Росії та підготовкою до "будь-яких рішень Путіна щодо України".

розмова Путіна й Байдена відбувається на тлі нестабільної ситуації навколо України та загрози нападу на неї з боку росіян. А проте в РНБО України кажуть, що українці можуть "відпочивати та святкувати спокійно".

До слова:

Американські ЗМІ перед розмовою президентів США та Росії писали, що Байден погрожуватиме Путіну санкціями.

Тим часом у Кремлі запевняли, що Росія налаштована на серйозну розмову зі Сполученими Штатами.

Попередня розмова Путіна та Байдена відбулася три тижні тому: нагадаємо у відео