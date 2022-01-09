"Домовитися без пауз": чого Росія чекає від переговорів зі США в Женеві

У Кремлі заявили, що не очікують оптимістичних переговорів із США в Женеві, які мають відбутися 9 – 10 січня. Під час зустрічі сторони мають обговорити так звані "гарантії безпеки", які вимагає Росія.

Водночас такі очікування щодо переговорів для Росії є реалістичними. Про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков.

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Росія хоче обговорити все динамічно

За словами чиновника Кремля, сигнали з Вашингтона і Брюсселя останніми днями нібито свідчать про те, що прогресу не буде.

Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз. Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в нескінченні обговорення одних і тих самих сюжетів, які роками та десятиліттями вивалюються в ОБСЄ,

– сказав Рябков.

Події в Казахстані обговорювати не планують

Москва наївно не планує обговорювати події у Казахстані. Мовляв, нема чого обговорювати з американцями, "це їх не стосується".

Вони повинні зрозуміти, що їхні спроби скрізь і в усьому бачити "руку Москви" передбачувані, вони порожні та змісту для жодних обговорень тут немає,

– заявив Рябков.

Він також нахабно зауважив, що Москва наголошувала на тому, що у події в Казахстані нібито втручалися ззовні. За його словами, саме з закордонних центрів координували так званих "терористів" та "криміналітет" у країні, які нібито негативно вплинули громадський порядок казахів. При цьому Рябков назвав Казахстан братською для Росії країною.

Останні новини з Казахстану

Масові протести у Казахстані, що почалися ще 3 січня, не вщухають. Кількість затриманих у країні скоро перевищить 6 000. У столиці силовики почали поквартирний обхід, щоб "виявляти порушників".

За попередніми підрахунками, сума збитків від протестів у Казахстані зросла до 212 мільйонів доларів. Такі дані опублікували у Національній палаті підприємців.

Авіакомпанії частково відновили рейси з Казахстану. В Air Astana повідомили, що вже виконують польоти у Москву, Дубай, Франкфурт та Атирау. Натомість FlyArystan літає в Шимкент, Кизилорду та Кутаїсі.

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