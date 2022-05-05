Домовляємося і сподіваємося, – Зеленський про поточну ситуацію з евакуацією людей з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з евакуацією людей з Маріуполя, який залишається у блокаді. Також глава держави провів розмову з генсеком ООН щодо цього питання.

Зеленський повідомив, що 4 травня вдалося завершити другий етап евакуації з Маріуполя. Цього разу вдалося врятувати 344 людини, як безпосередньо самого міста, так і його околиць, інформує 24 канал.

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Зеленський про порятунок людей з Маріуполя

Глава держави заявив, що люди поїхали до Запоріжжя, де їх вже готуються зустрічати. Як і більше ніж 150 осіб, яких евакуювали з "Азовсталі". За словами Володимира Зеленського, усі врятовані зможуть отримати допомогу, яку вони потребують.

Гарант подякував усім, хто працював над тим, що ця операція стала реальністю. Він згадав про міністерку з реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук, главу ОП Андрія Єрмака, очільника переговорної групи Давида Арахамію, представників ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Кожному й кожній, завдяки кому досягли домовленості та забезпечили тишу й коридор для людей. Домовляємось і сподіваємось – продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні. Жінки, діти,

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, щоб рятувати людей, варто домовитися про продовження режиму "тиші". Він додав, що Україна готова виконати цю умову. За його словами, необхідний час, щоб просто мати можливість витягнути людей з підвалів та укриттів під землею, де вони переховуються.

Зеленський наголосив, що наразі немає можливості залучити спеціальну техніку для розчищення завалів, тож все потрібно робити вручну. Водночас він наголосив, що "ми віримо, що усе вдасться". Президент України також повідомив про сьогоднішню розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Вони обговорили ті кроки, які вже вдалося реалізувати й про подальші плани щодо порятунку жителів Маріуполя та захисників міста. Зеленський наголосив, що цим питанням займаються буквально кожного дня. Зокрема, й безпосередньо він. Президент також висловив слова подяки усім тим, хто допомагає з цим.

Заява ООН щодо евакуації з Маріуполя

Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані повідомила про успішне проведення евакуації цивільних із Маріуполя та інших громад. Вона зазначила, що команда ООН спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста працювали над тим, щоб убезпечити людей, які прагнули покинути райони бойових дій, відповідно до домовленостей між сторонами конфлікту. Оснат Лубрані додала, що їм вдалося вивезти людей з:

Маріуполя,

Мангуша,

Бердянська,

Токмака,

Василівки.

Багато хто виїхав в тому, в чому був, і ми надаватимемо їм підтримку, потрібну в цій важкий час, зокрема таку необхідну психологічну допомогу,

– повідомила Оснат Лубрані.

Координаторка з гуманітарних питань в Україні також заявила, що попри важливість другої евакуації цивільних із Маріуполя та інших населених пунктів, необхідно зробити максимально для того, щоб усі мирні жителі, які перебувають у зоні бойових дій, мали можливість виїхати з цієї території саме у тому напряму, в якому вони бажають. Тож співпраця ООН зі сторонами у контексті забезпечення гарантій безпечного виїзду для цивільних осіб триває.

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