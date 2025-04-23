Тепер програє суди: політолог пояснив, як Трамп порушив американські традиції

Президент США Дональд Трамп робить багато хаотичних рішень та заяв. Зрештою вони буквально ні до чого не приводять.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що логіку Трампа інколи складно розуміти. Здається, що він інколи буквально йде на імпульсивні рішення та знищує американські традиції.

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До чого це може призвести

Як наголосив Джигун, так здається, що Трамп вдруге прийшов до влади, аби зруйнувати міжнародну систему права та різні міжнародні інституції. Але зробити це не так просто. Навіть всередині Сполучених Штатів. Трамп вже там програє суди.

Яскравий приклад – "Голос Америки" та "Радіо Свобода". Співробітники вже виграють там суди та будуть повертатися до роботи. Це лише початок такого шляху. Яким б сильним не був політик – він не може зруйнувати систему,

– зазначив Джигун.

Те саме стосується і Європи. Спершу Трамп думав, що зможе диктувати умови ЄС та змусить їх грати другим номером в торгівлі та політичній взаємодії. Європейці ж, звісно, не підкорюються Трампу. До прикладу, вони не збираються визнавати Крим російським. Такі речі впливають на політичний потенціал та статус Трампа.

З часом він може перетворитися на ізольовану політичну фігуру, яка робить хворобливі заяви, не пов'язані з життям. Ми звикли, що в високих кабінетах на Заході йдуть різні хитросплетіння. Але часто це поверхневі рішення без розуміння навіть двох подальших кроків вперед. Трамп яскраво це демонструє,

– зауважив Джигун.

Важко зрозуміти, чому Штати надали саме таку мирну пропозицію Україні та Росії; чому Трамп хоче завершити війну саме за 100 днів; чому не бореться з "віссю зла", а, навпаки, хоче з нею подружитися.

Маємо глянути на попередній президентський термін Трампа. До чого він привів? З Китаєм не домовився. З КНДР не домовився. Економіка сильно не виросла. Часто його ініціативи завершилися без жодного результату. Вважаю, що Трамп спіймає облизень, а не стане лідером, яким зможе об'єднати світ проти загрози третьої світової війни,

– підкреслив Джигун.

Нагадаємо, нещодавно, за даними ЗМІ, Трамп надав свою "останню пропозицію" щодо завершення війни, де є багато неприйнятних для України пунктів. Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва у переговорах, якщо не вдасться досягнути позитивного результату.