Трамп приїхав до Нью-Йорка на висунення обвинувачення, – CNN

Колишній президент США Дональд Трамп приїхав до Нью-Йорка 4 квітня. Там у суді Мангеттена йому висунуть кримінальні обвинувачення.

Зауважимо, що саме сьогодні, 4 квітня, розпочнеться суд проти Трампа за кримінальним обвинуваченням, яке поки офіціально не розкрите. Колишньому президенту загрожує ув'язнення через виплати експорноакторці Стормі Деніелс.

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Трамп прибув до Нью-Йорка на висунення обвинувачення

Адвокати Трампа виступають проти задоволення запиту ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень. Наразі суддя не оголосив рішення щодо дозволу медіа вести трансляцію.

Також юристи Трампа заявили, що експрезидент добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт обвинувального акту.

Нагадаємо, що суд Мангеттену має визначити досудовий запобіжний захід для Трампа. Потім очікуються попередні слухання.

Після цього Трамп отримає вибір: або він визнає себе винним і отримує покарання, або має відбутися суд.

Справа Трампа: все, що відомо