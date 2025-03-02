Що обере Трамп: Нобелівську премію миру чи відмову від України

Президенти США неодноразово здобували Нобелівську премію миру, її хоче і Дональд Трамп. Однак чинний президент Сполучених Штатів має на меті "обійти систему" та вдатись до хитрощів.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що Трамп хоче здобути відзнаку, просто зупинивши бойові дії. Крім того, США навіть не має бажання говорити про гарантії безпеки для України.

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Трамп хоче Нобелівську премію миру, але є нюанс

За словами політологині-американістки, Трамп обіймає посаду президента вже другий раз, тому Нобелівська премія миру була б для нього важливим досягненням. Для президентів США така премія є дуже визначною, тому Трамп постійно говорить, що він повинен швидко завершити російсько-українську війну.

Однак є важливий нюанс – президент США вважає, що буде достойний Нобелівської премії миру вже після першого етапу, тобто припинення вогню. Таку позицію Трампа підтримує і радник з нацбезпеки Майк Волц.

Водночас для того, щоб отримати цю премію, потрібен мирний договір, який мають підписати і Україна, і Росія.

Про яку Нобелівську премію миру можна говорити, якщо це буде не підписання мирної угоди, а буквальна здача України?,

– наголосила Філіппенко.

Вона додала, що, крім того, сама адміністрація Трампа наполягає, що не обов'язково прописувати на папері гарантії безпеки від США. Сам президент США повідомив, що Владімір Путін не порушить мирну угоду, якщо її вдасться досягти, бо він "шанує американського президента".

Зауважте! Експосол США в Україні й аналітик "Атлантичної ради" Джон Гербс висловив думку про те, що Трамп отримає Нобелівську премію миру, якщо продовжить надання Україні військової допомоги. Зокрема, мовиться про сучасну зброю.

Цікаво, що до початку суперечки між президентами Трамп заявив, що США не дасть Україні "надто багато" гарантій, адже за це має відповідати Європа.