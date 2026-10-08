Трамп може звільнити радників через ймовірну роботу на проросійський уряд на Балканах, – ЗМІ

У передвиборчому штабі Трампа назріває серйозний кадровий скандал. Двох головних політичних консультантів планують звільнити через їхній неузгоджений візит до балканських країн.

Як повідомляють Financial Times та CNN. Ініціатором різких змін виступає сам Дональд Трамп.

Що сталося у штабі Трампа

Головною претензією до політтехнологів стала їхня нещодавня поїздка на Балкани та ймовірна робота на проросійський уряд на Балканах.

Журналісти підкреслюють, що Трамп розглядає можливість термінації співпраці з цими фахівцями. Звільнення може відбутися менш ніж за 30 днів до проміжних виборів 3 листопада.

Йдеться про двох наближених до Трампа консультантів – Джеймса Блера і Кріса ЛаСівіту.

Трамп написав у Truth Social, що обидва працюють на нього "виключно як зовнішні консультанти" і що вони мають "численних клієнтів".

Кадрові перестановки є досить звичною практикою для стилю управління Трампа. Проте потенційне звільнення радників у розпал політичної гонки свідчить про серйозні розбіжності щодо стратегії ведення кампанії та зовнішньополітичних контактів.

Їм дозволено виконувати роботу для інших, як і всім консультантам у Вашингтоні, округ Колумбія. Я не маю жодного уявлення, для кого ще вони працюють, але якщо буде виявлено конфлікт інтересів, я негайно їх звільню,

— наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що у The New York Times заявили, що Блер, який наразі керує так званим Super PAC (Суперкомітетом політичної діяльності) MAGA Inc, і ЛаСівіта, який опікувався передвиборчою кампанією Трампа у 2024 році, минулого тижня їздили на Балкани для роботи на користь проросійського уряду.

За даними видання, напередодні місцевих виборів 4 жовтня радники Трампа відвідали Республіку Сербську – автономне утворення у складі Боснії і Герцеговини. Вони поїхали на тлі серйозних труднощів, які, згідно з результатами опитувань, спіткали республіканців напередодні проміжних виборів у самих Штатах.

За інформацією NYT, Блер і ЛаСівіта отримали "сотні тисяч доларів кожен" через вашингтонську юридичну фірму, яку уряд Республіки Сербської найняв для надання консультацій з питань голосування.

На виборах у Республіці Сербській перемогли кандидати, пов'язані з проросійським експрезидентом Милорадом Додіком.

До слова, у самій Боснії і Герцеговині більшість партій-лідерів у виборах мають чітку прозахідну та проукраїнську позицію.