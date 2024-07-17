Не найкращий варіант для України: чи може Трамп змінити кандидата на пост віцепрезидента

Дональд Трамп обрав на посаду віцепрезидента Джеймса Девіда Венса. Хоч для України він не є найкращим сценарієм, мотиви Трампа досить зрозумілі.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Венс популяризує республіканський електорат. Його заміна можлива лише через зміну подій.

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Чи може Трамп змінити кандидата на пост віцепрезидента

За словами Саакяна, до моменту виборів президента США ситуація із обранням віцепрезидента Трампом може змінитись, однак вже оголошено, що Венс кандидатом номер один. Відповідно, його заміна відбудеться у випадку різкої зміни ситуації.

До того моменту, з великою ймовірністю, саме пан Венс буде новим віцепрезидентом,

– зауважив політолог.

Саакян розповів, що біографія Венса є досить строкатою. Раніше він називав Трампа Адольфом Гітлером, а тут вже є кандидатом на таку важливу посаду при ньому. Саме тому Венс звик бути політичним флюгером.

Щодо освіти, у нього є філософська, правова та військова. Крім цього, він дуже хороший оратор, не погано працює з текстами. Венс написав книгу, досить популярну у США, про сільські легії, в якій оспівує республіканський електорат, який незадоволений ситуацією в країні та мріє зробити США великими знов.

Саме тому він є найкращим вибором для Трампа з погляду на електоральну ситуацію. Він може повести за собою частину виборців, привести їх на дільниці, які не факт, що готові були голосувати за Трампа,

– зазначив політолог.

Чи зміниться позиція Венса щодо України

Антиукраїнська позиція Венса та виступи проти постачання допомоги Україні, за словами Саакяна, зводились до внутрішньо американських питань. Наскільки це справді його переконання можна буде перевірити вже тоді, коли він обійме посаду.

Риторика кандидата та людини, яка вже обійняла посаду і несе відповідальність за це може дуже сильно відрізнятись,

– прокоментував політолог.

Обрання Венса на посаду віцепрезидента Трампом справді не є найкращим сценарієм для України. Для нашої країни він є найгіршою постаттю. Однак Саакян наголосив, що він не є безальтернативний.