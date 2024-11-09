Зовнішня політика США може кардинально змінитись, – речник Українського конгресу Америки

Міжнародна політика зараз працює у форматі міжнародних угод та різних альянсів. Однак Дональд Трамп звик діяти інакше.

Він прихильник формату двосторонніх відносин виключно з конкретною країною чи її лідером. Таку думку 24 Каналу висловив речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що саме через це зовнішня політика США може змінитись.

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Зовнішня політика США може кардинально змінитись

За словами речника, Трамп не є особою, яка працює та діє у рамках двосторонніх відносин. Він не зацікавлений в участі у міжнародних угодах з ООН чи НАТО. Трамп завжди полюбляв прямі та конкретні відносини з певною особою чи країною.

Зовнішня політика США може кардинально змінитись через те, що відносини будуть не на міжнародній арені, а більше "країна до країни", тобто двосторонні,

– наголосив Добрянський.

Він також розповів, що Трамп є прихильний до тих світових лідерів та політиків, які публічно його хвалили. З ними він не проводив таку собі політику ізоляції США, запрошував їх відвідати Білий дім та не підіймав їхнім країнам тарифи.

Цікаво! Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Трамп може прийняти рішення, яке змінить світоустрій, а саме повернути американські виробництва, що обвалить економічні ланцюги в Азії та Європі. За його словами, це може призвести до глобальної кризи, зростання збройних конфліктів у світі та занурення в системний економічний хаос.

Речник наголосив, що сьогодні світ не працює у форматі двосторонніх відносин, тому Трампу варто задуматись над міжнародними альянсами та різноманітними угодами.