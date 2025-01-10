Трамп-молодший опублікував відео, де люди просять купити Гренландію: що насправді було

Син новообраного президента США Дональд Трамп–молодший зняв відео, де люди нібито просять "врятувати Гренландію". Однак гренландська чиновниця Піпалук Лінге зазначила, що ролик "є виставою", і закликала США "не думати про вторгнення".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. Дональд Трамп-молодший зняв відео під час візиту в Гренландію на тлі провокаційних заяв батька щодо приєднання острова до США.

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Жителі Гренландії нібито заявляли, що "люблять Америку і Трампа"

Старший син Дональда Трампа у вівторок, 7 січня, приземлився на території Данії у вівторок і провів кілька зустрічей з місцевими жителями, які, за його словами, підтримують США і хотіли б, щоб острів став частиною країни.

Однак депутатка від найбільшої партії Гренландії та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики і безпеки Піпалук Лінге навела аргументи, чому відео Трампа-молодшого було зрежисоване.

Жодному журналісту не дозволили взяти у нього інтерв'ю. Це все було інсценовано, щоб створити враження, ніби ми – гренландці – були MAGA і хочемо бути частиною США,

– зазначила чиновниця.

Лінге також додала, що не всі жителі тепло прийняли сина Дональда Трампа в аеропорту. А декому з них роздавали капелюхи MAGA і дозволили поспілкуватися з сином Дональда Трампа по гучному зв'язку під час обіду.

Син Дональда Трампа зняв провокативне відео під час візиту в Гренландію

Після візиту до Гренландії Дональда Трампа-молодшого місцеві високопосадовці знову прокоментували бажання обраного президента США анексувати острів.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, називала "абсурдною" пропозицію Трампа про покупку Гренландії у 2019 році та повторила свою думку знову.

Серед жителів Гренландії є велика підтримка того, що Гренландія не продається і не буде в майбутньому,

– сказала прем'єрка.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде заявив, що острову потрібна незалежність.

Ми не повинні бути захоплені істерією та зовнішнім тиском, який відвертає нас від нашого шляху,

– зазначив посадовець.

Що сказали про відео представник Трампа-молодшого

Прессекретар Трампа-молодшого заперечив, що відео, зняте під час візиту, було постановочним, і назвав критику "смішною".

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен хоче обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом його заяви щодо Гренландії. Вона вважає, що насправді Трамп не має наміру здійснити вторгенння в Гренландію.