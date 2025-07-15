Не залежить лише від Трампа: коли Путін буде готовий до переговорів

Президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на укладення мирної угоди, в іншому випадку Вашингтон запровадить тарифи у розмірі щонайменше 100%. Такі погрози справді можуть спонукати Кремль до мирного діалогу, але є ще кілька важливих факторів.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що мовиться про здатність Росії продовжувати війну та підтримку від західних партнерів України. У хорошому випадку в російського диктатора залишається не так багато часу.

Дивіться також У Зеленського відповіли, наскільки вагомою буде допомога від Трампа

Коли Путін буде готовий до переговорів?

Політолог припустив, що після різких заяв Трампа оточення Путіна зменшить на нього свій вплив в тактичній площині. Адже, ймовірно, саме вони змусили його розпочати літній наступ на лінії фронту. Тому щодо перемовин – Путін буде намагатись розширити власні можливості ближче до осені, можливо навіть до 4 кварталу цього року.

Все буде залежати від спроможності російського окупанта. Саме тому нам потрібна далекобійна зброя та кооперація з західними партнерами. Це приведе Путіна до усвідомлення, що потрібні реальні перемовини,

– сказав він.

Цікаво, що російський диктатор офіційно може не говорити про готовність до діалогу з Україною. Однак відомо, що між ним та офіційною делегацією є "кулуарна комунікація". Саме там можуть прозвучати слова про російські поступки від Кремля.

Важливим фактором також залишається становище російської економіки, яке, за словами Чалого, вже кричить, що війну потрібно завершувати. Щоб не говорили російські пропагандисти, війна на виснаження б'є по Росії набагато більше, ніж по спроможностях України. І це все попри допомогу з боку Кита. та Північної Кореї.

До речі, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова продовжувати прямі переговори з Україною та все ще чекає сигналу з Києва. Водночас після того, як Трамп пригрозив санкціями покупцям російського експорту, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва готова до переговорів.