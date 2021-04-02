Замість Twitter та Facebook: Трамп приєднався до нової соцмережі

Дональд Трамп та інші республіканці приєднались до нової соціальної мережі – Campaign Nucleus. Це сталось через те, що Facebook, Twitter та Instagram заблокували акаунти 45 президента США.

Цю інформацію оприлюднив консервативний американський телеканал Fox News, де працює невістка 45 президента США.

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Докладніше про приєднання Трампа до Campaign Nucleus

Дональд Трамп приєднався до соціальної мережі, щоб "подолати інформаційну блокаду".

Користувачі Campaign Nucleus можуть відправляти:

електронні листи;

текстові повідомлення;

заяви в ЗМІ.

Campaign Nucleus позиціонує себе як "єдину автоматизовану цифрову екосистему, призначену для ефективного управління політичними кампаніями і організаціями".

Соціальну мережу Campaign Nucleus у 2016 році створив прихильник 45 президента США та колишній менеджер передвиборчої кампанії Бред Парскейл.

Дональд Трамп заявив, що зареєструвався в мережі для спілкування з прихильниками та ЗМІ. Окрім того, Дональд Трамп зі своєю командою збираються створити власну соцмережу.

Чому Трампа заблокували у соцмережах