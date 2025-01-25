Трамп здатен зламати економіку Росії та покласти край війні в Україні – The Telegraph

Санкції Трампа – новий важіль для припинення війни в Україні. Економічний тиск на Росію може стати ключовим інструментом для того, щоб змусити Кремль припинити агресію.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Саме жорсткі санкції, ініційовані новою адміністрацією Трампа, можуть стати тим інструментом, який змусить Росію до відступу та завершення війни.

Читайте також Ця війна йде до кінця, і Трамп єдиний, хто може її завершити, – Келлог

Економіка Путіна під тиском

Президент США Дональд Трамп здатен розтрощити економіку Росії та завершити війну в Україні. Як пише політичний оглядач Бен Марлоу, Трамп уже показав рішучість щодо питань економічного тиску.

Попри скептицизм щодо обмежених торгових зв’язків між США та Росією, за словами Марлоу, економічний тиск на Росію може стати катастрофічним для Кремля. Результат – зупинка війни та відступ Росії.

Скептики зазначають, що російська економіка продовжує демонструвати певну стійкість, але це лише тимчасова ілюзія. Економічна експертка Олександра Прокопенко зауважує, що російські фінансові резерви виснажуються.

Серйозною проблемою залишається залежність Росії від експорту нафти і газу. Європейський Союз поступово зменшує імпорт російського викопного палива, але все ще значна частка газу надходить із Росії.

Путін намагається обійти санкції, використовуючи тіньовий танкерний флот, але нові санкції США і Великої Британії вже нанесли удар по економіці Росії.

Тим часом, експерти вважають, що для збільшення ефективності санкцій необхідно посилити обмеження на компанії, які обслуговують тіньовий флот, а також розширити санкції на інші сектори економіки.

Хоча узгодження умов мирної угоди може тривати роками, перший крок до миру – припинення вогню. І саме жорсткі санкції Трампа можуть стати тими важелями, які змусить Росію до відступу та завершення війни.