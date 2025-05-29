Розробляють "меморандум про мир": що так сполошило Кремль

Кремль заявив, що з боку Росії "меморандум про мир" вже готовий, але поки що не передала його Україні. Такі дії країни-агресорки є лише спробою врятуватись від гніву одного президента.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що мовиться про Дональда Трампа. Росія боїться його критики, тому пом'якшує свої кроки та заяви.

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Росія намагається подати жест доброї волі

Російський опозиційний політик зазначив, що після телефонної розмови Путіна та Дональда Трампа, коли президент США фактично надав Росії карт-бланш щодо бойових дій, Кремль "святкував перемогу", а Мєдвєдєв вже малював карту з розподілом України.

Однак після кількох масованих атак на нашу країну Трамп розкритикував російського диктатора, чого він налякався. Тепер Росія пробує демонструвати жест доброї волі.

"Путін знову скиглить, що Росію звинувачують у тому, що вона буцімто не робила. Росія скликає термінове засідання ООН, де буде звинувачувати європейців у постачанні Україні зброї. Завдання росіян – зробити так, що Трамп перестав на них злитись", – пояснив він.

Галлямов додав, що особливо Кремль боїться, що Трамп вийде з переговорного процесу. Росіяни думають, що в такому випадку він може прийняти Україну в НАТО та посилити санкції проти країни-агресорки.

Нагадаймо, що Україна передала Росії свій варіант "меморандуму" щодо припинення вогню. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що у Росії є ще щонайменше 3 дні, аби передати нашій країні для опрацювання власний варіант "меморандуму".