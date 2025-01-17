Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться вже у понеділок, 20 січня, провів телефонну розмову спільно з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua. Наразі подробиці обговорення між політиками невідомі, їх не оприлюднюють. Водночас Трамп загально описав ключові теми.

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Що відомо про розмову Трампа і Сі Цзіньпіна

Попри напружені відносини між Вашингтоном та Пекіном, у п'ятницю, 17 січня, з'явилася інформація про розмову лідера Китаю та його майбутнього колеги.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів у п'ятницю телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом,

– ідеться у повідомленні видання.

Такі дані ЗМІ підтвердив і сам Дональд Трамп. За його словами, спільно з Сі вони обговорили торгівлю, TikTok та низку інших питань. Новообраний американський лідер запевнив, що разом вони зроблять усе можливе, аби зробити світ мирним та безпечним.

"Дзвінок був дуже продуктивним для Китаю та США. Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, починаючи негайно", прокоментував республіканець на своїй сторінці у Truth Social.

До слова, Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію Трампа, хоча той його запросив. Китай натомість представить віцепрезидент країни Хань Чжен. Цікаво, що світові лідери, за американською традицією, не запрошуються на інавгурацію.