Раніше пили шампанське та святкували: які зараз настрої в Кремлі через перемогу Трампа

Російська пропаганда та інформатори Владіміра Путіна покладали надії на перемогу Дональда Трампа на виборах та працювали над цим. Однак тепер настрої трохи змінились.

Кремль наче і задоволений, але без зайвої радості. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що особливо насторожена саме російська пропаганда.

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Настрої в Кремлі через перемогу Трампа

Російський опозиційний журналіст пояснив, що, очевидно, всі зусилля російської пропаганди та навіть соціальних мереж працювали саме на перемогу Трампа. Це те, що бачили росіяни.

Крім того, інформаційне обслуговування російського диктатора теж хотіло перемоги республіканського лідера і працювало над цим. Однак тепер залишається питання, наскільки вони цим задоволені. Адже в Кремлі наче і раді Трампу, але немає шаленого оптимізму та радості.

Коли у 2016 році була перша каденція Трампа, росіяни пили шампанське, їздили по Червоній площі з американським прапором, але такі часи пройшли. Впевненість, що Трамп "прийде і принесе перемогу Росії" немає, але вони в очікуванні, що буде так,

– наголосив Яковенко.

Тим часом в колах російської пропаганди, за його словами, присутні і вдоволеність, і скепсис. Все ж більшість російських пропагандистів досить насторожені та в очікуванні.

Цікаво! Російські пропагандисти бояться Трампа через те, що той, за їхнім переконанням, запропонує невигідні умови для Росії, на які вони не будуть погоджуватися. Один пропагандист навіть розповів, що спілкувався з кандидатом у держсекретарі США, який наговорив йому "погані" новини.

До слова, голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова вважає, що Путін має "ключ до серця" Трампа. Він буде використовувати надмірні лестощі, як робив раніше, що може бути дієвим.