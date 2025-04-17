Контракти на 3 роки наперед: чи має змогу Україна купувати зброю в США

За повідомленням американських видань, Дональд Трамп не передасть Україні американську зброю, зокрема ЗРК Patriot, навіть за гроші. Є й ще одна проблема, яка полягає в компаніях США, які вже мають розписані замовлення на роки вперед.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Трамп поки не розглядає розширення виробництва зброї. Однак наша країна має "запасний" варіант.

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Який залишається варіант для України

Політолог зазначив, що поки що компанії ВПК Сполучених Штатів сподіваються на те, що Трамп реалізує свою головну ідею – Європа купить у США зброю на сотні мільярдів доларів. Мовляв, це станеться "незабаром". Наприклад, Трамп неодноразово виходив з подібними заявами про те, що ЄС мають купити американські носії, тепер вже мовиться про зброю.

Щодо України – є один нюанс. Частина компаній, які реально виробляють зброю в США, яка нам потрібна, мають контракти на 3 роки наперед. Наприклад, компанія, яка виробляє Patriot, вже має передоплату та розписані замовлення від Японії, Тайваню, Південної Кореї та країн Європи,

– наголосив Рейтерович.

Тобто американські компанії фізично не встигнуть виготовити зброю для України, навіть, якби Трамп погодився, щоб Україна за неї заплатила. Очевидно, що виробництво можна розширити, але адміністрація Білого дому поки що не поспішає.

Зверніть увагу! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що США не можуть відмовляти в закупівлі зброї, бо це їм абсолютно занулює репутацію. США можуть відійти на другорядні ролі, але не можуть бути одночасно глобальним лідером на ринку зброї та в цю ж мить відмовляти в межах нормальних комерційних відносин країні, яка потребує закупівель цього озброєння.

Політолог додав, що наша країна згодом може отримати американську зброю через посередництво країн Європи. Тим часом Трамп аргументував відмову у продажі зброї Україні тим, що США "веде переговори з Росією".

Нагадаймо, що Україна досі не отримала додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова їх навіть купити за 15 мільярдів доларів або отримала ліцензію на їх виробництво.