У чому полягала мета скандальних заяв Трампа про Зеленського та Україну: Борис Джонсон пояснив

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 19 лютого прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа. Політик вважає, що вони покликані шокувати європейців.

А також змусити їх діяти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бориса Джонсона.

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Що заявив Борис Джонсон про Трампа

Коментуючи обурливі заяви Трампа, насамперед колишній прем'єр Великої Британії сказав, що Україна не починала війну з Росією.

Це все одно, що сказати, ніби Америка напала на Японію в Перл-Гарборі. Безперечно, країна, що зазнає жорстокого вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік,

– каже Джонсон.

Він додав, що, звісно ж, рейтинг президента Володимира Зеленського не становить 4 %, а насправді є приблизно на тому ж рівні, що й у Трампа.

Окрім цього, Джонсон згадав про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які здебільшого перебувають у Бельгії. На його думку, ці гроші мають витрати для виплат Україні та компенсації Сполученим Штатам за їхню підтримку.

Зазначимо, що Трамп зробив вже безліч скандальних заяв про Україну та її президента. Зокрема, американський лідер назвав Зеленського "диктатором без виборів". А також додав, що він "змусив" Сполучені Штати витрати 350 мільярдів доларів на війну.