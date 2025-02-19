Спроба інформаційного тиску на Україну та президента, – у ЦПД оцінили російські наративи Трампа

Дональд Трамп за останню добу зробив багато різких заяв щодо України та Володимира Зеленського. Своєю жорсткою риторикою президент США намагається досягти певних цілей щодо тиску на Київ.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пояснивши, що сьогодні в інтересах США якнайшвидше завершити війну в Україні. Також Володимир Зеленський вважає, що у Дональда Трампа "дуже близькі стосунки" з Владіміром Путіним. Хоча, на думку президента України, між главами держав США та Росії "не можуть бути справді добрі стосунки".

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Трамп пообіцяв це своїм виборцям

"Те, що робить Трамп – гра в стратегічну невизначеність. Він тривалий час звинувачував Росію в тому, що вона єдина країна, яка не хоче миру. Це було після розмови, зокрема, команди президента з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцем", – зазначив керівник ЦПД.

Після цього відбулася розмова Трампа з Владіміром Путіним і з українським президентом, зокрема. А на зустріч делегацій США та Росії в Ер-Ріяді Сєргєй Лавров та Юрій Ушаков, за тією інформацією, яку маємо, привезли наративи, підготовлені службою зовнішньої розвідки Росії. Головний з них – "Україна не хоче миру".

Також російська розвідка спробувала донести до держсекретаря США Марко Рубіо, спецпредставника Стіва Віткоффа та Майка Волца своє бачення ситуації. Але вони чудово розуміють, як треба ставитись до інформації від росіян, яка була передана в особистій розмові.

Водночас сьогоднішня риторика Трампа щодо України пояснюється його бажанням швидко і за будь-яких обставин завершити війну. Тому що він пообіцяв це своїм виборцям. А США, як і будь-яку країну в світі, хвилюють виключно власні інтереси,

– зауважив він.

Тому відстоювання Україною власних інтересів, заяви президента України щодо гарантій безпеки може сприйматися американською стороною, на його думку, як гальмування переговорного процесу.

Відповідно те, що зробив президент США – це, за словами керівника ЦПД, спроба інформаційного тиску на Україну і на президента нашої держави з метою пришвидшити чи змінити певні позиції Києва.

Однак президент продемонстрував стійкість і не відступив від жодних українських інтересів,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Водночас Сполучені Штати коригують свою позицію. Заявляють, що і Україна, і Європа будуть підключені на етапі реальних перемовин. А в Саудівській Аравії були не переговори між США та Росією, а "обмін думками, позиціями".

Проте, на жаль, росіяни використовують кожну таку зустріч, додав він, для того, щоб здійснювати методи впливу під час дипломатичних перемовин.

Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пояснив, з чим пов'язані останні заяви Трампа щодо нібито низького рейтингу президента України. На думку Джонсона, "це все одно, що сказати, ніби Америка напала на Японію в Перл-Гарборі". Він впевнений, що країна, яка зазнає жорстокого вторгнення, не має проводити вибори.