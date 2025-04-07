"Або пан, або пропав": мита Трампа мають три варіанти наслідків для США

Дональд Трамп 2 квітня запровадив нові тарифи на товари з 180 країн. Попри ризиковану політику президента, таке рішення може принести й позитивні наслідки для США, які повністю реконструюють американську економіку.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Постернак, зауваживши, що, зокрема, мовиться про сплачення боргу. Нові мита також мають політично прорахований стратегічний хід.

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Наслідки для США через тарифи

Політолог пояснив, що нові тарифи США виходять за рамки захисту країни та економічного патріотизму. Трамп фактично зсуває американську економіку, він "хірургічно" її перемальовує. Це матиме для США кілька наслідків.

По-перше, зараз уряд США має борг на суму 9,2 трильйона доларів, який повинен рефінансувати цього року. Мета Трампа – знизити цей борг. Тобто зробити падіння процентних ставок в умовах керованої інфляції та небажання Центрального банку іти на прохання Мінфіну.

Що робить інвестор? Раніше вкладав інвестиції в акції, які зараз падають. Тому тепер інвестор тікає в державні облігації, куди вмонтований цей державний борг. Після цього ціни на облігації зростають, а ставки процента падають. Тобто Трамп зменшує борг США,

– зазначив він.

По-друге, підвищення вартості імпортних товарів, на думку Трампа, мають здійснити попит на інвестиції всередині США. Хоч це довгий процес, а ціни ростуть швидше, він передбачає перезапуск економіки.

По-третє, президент США обрахував та зробив додаткові дії для зменшення негативних наслідків та ризиків тарифної війни. Зараз адміністрація готує стратегічне зниження податків, щоб пом'якшити інфляцію. А сам дохід від митних тарифів буде приносити прибуток у держбюджет, адже деякі країни продовжать торгівлю.

Трамп грає в гру "або пан, або пропав". Якщо його розрахунки хибні – Америку та світ чекає рецесія з ускладненнями для глобальної економіки. Якщо Трамп правий, а також його радники, адже він сам не приймав цього рішення, то протягом 2 – 3 років ми побачимо повну реконструкцію американської економіки,

– наголосив Постернак.

Він додав, що навіть у найгіршому варіанті президенту США не оголосять імпічмент, адже обидві палати Конгресу контролюють республіканці. Крім того, немає паніки на ринках. Оголошення тарифів також мають політичний підтекст – багато країн повідомили, що не будуть діяти у відповідь, а готові йти на компроміс.

"Якщо у Вашингтоні ми побачимо чергу зі світових лідерів, побачимо і зниження тарифів. Тому не спішимо фіксувати катастрофічні прогнози", – сказав політолог.

До речі, водночас Європа готує для США відповідь – 7 квітня пізно увечері Європейська комісія запропонує країнам-членам список американських товарів, на які буде накладено додаткові мита на тарифи США. Серед товарів – м'ясо зі США, зернові, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилосмоки та туалетний папір.