Має перевагу над Гарріс: як одіозна риторика Трампа впливає на прихильність виборців

Завдання кандидата у президенти США Дональда Трампа – жонглювати будь-якими тезами, які допомагають збільшити його шанси на перемогу у виборах. Якщо для того, аби здобути додаткові голоси, потрібно говорити про апокаліптичні сценарії, ядерну загрозу чи інші проблеми, він робитиме це.

Його політтехнологи бачать, що в цих речах є потенціал для зростання та можливості схилити на свій бік людей, які досі вагаються. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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Яку перевагу має Трамп над Гарріс

Політолог пояснив, що для виборця Республіканської партії, особливо радикального, апокаліптичні сценарії здаються сприятливими, аби ще сильніше посилювати думку про беззаперечне лідерство Дональда Трампа, який нібито може виправити ситуацію на краще.

Водночас для України одіозні заяви політика є не дуже приємними та корисними. Вони змушують американське суспільство задуматися, приміром, про логіку атаки на Курську область та створення буферної зони з питань підтримки нашої держави в майбутньому. Хоча зрозуміло, що є суто практичні результати від подібних дій з боку Збройних Сил України.

Тому Трамп розуміє, що його ключова опонентка Камала Гарріс має дещо складнішу ситуацію в контексті міжнародної політики. Вона не так багато про це говорить та має шлейф з боку свого боса – чинного президента США Джо Байдена, який, на думку республіканського крила, був не надто успішний на міжнародному напрямку. Відтак Гарріс обережніше ставиться до будь-яких заяв.

У цьому є певна перевага Трампа. Він відкритий. Говорить іноді взаємозаперечні речі, але вони спрацьовують як альтернативні факти. І це те, що допомагає йому триматися на плаву у виборчій кампанії,

– зауважив Максим Джигун.