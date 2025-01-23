Трамп думає, що зможе вмовити Росію та Китай скоротити запаси ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети. До неї він хоче залучити, зокрема, щонайменше 2 країни.

Йдеться про Росію та Китай. Про це республіканець заявив під час виступу на Економічному форумі в Давосі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Які пропозиції висловив Трамп

Президент США закликав до глобальної денуклеаризації та запропонував залучити до цього процесу Китай і Росію. За його словами, Пекін володіє набагато меншими ядерними стратегічними силами, ніж Вашингтон. На його думку, Китай спробує наздогнати США у цьому питанні.

Водночас Дональд Трамп висловив бажання, аби російський диктатор Владімір Путін також почав зменшувати свої стратегічні ядерні сили. Він запевнив, що нібито колись Путін прагнув до цього. Республіканець каже, що така ініціатива стала б важливим кроком для забезпечення безпеки всієї планети.

Ми повинні задуматися над тим, як провести таку денуклеаризацію. Путін і я до цього прагнули, у нас була хороша розмова з Китаєм, ми могли б їх залучити,

– заявив американський лідер.

До слова, раніше номінований Дональдом Трампом на посаду директора ЦРУ Джон Реткліфф висловив думку, що війна в Україні збільшує ризик для США бути втягнутими у війну з ядерною державою. Також він виокремив прагнення Китаю до глобального панування.