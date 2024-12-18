"Найгарніша зачіска": у мережі активно обговорюють "новий" стиль Трампа

Дональд Трамп під час прогулянки в Міжнародному гольф-клубі в Палм-Біч привернув увагу мережі. Так, американці активно обговорюють "нову" зачіску обраного президента США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американські ЗМІ.

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Чи дійсно Трамп змінив зачіску

Зачіска Трампа, схожа на левову гриву, стала його фірмовим знаком. Водночас стиль республіканця також став і причиною як насмішок, так і для наслідування.

Втім, нині новообраний президент з'явився на публіці з "новою" зачіску. Прихильник Трампа Майкл Солакевич у мережі Х опублікував відео, на якому республіканець спілкується з відвідувачами у своєму гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.

В одязі для гри в гольф, у тому числі – у фірмовій сорочці поло Trump, і з червоним капелюхом Make America Great Again, майбутній президент зайшов до кімнати під оплески. Він зупинився запитати, чи всі добре проводять час, на що отримав багато оплесків.

На цьому відео зачіска Трампа має інакший вигляд, що викликало активні обговорення у мережі. Так, волосся на потилиці здається значно коротшим, а левова грива зачесана назад, а не на бік.

Трамп з "новою" зачіскою: дивіться відео

Зовнішній вигляд Трампа спровокував активні обговорення у мережі. Так, користувачі пишуть, що така "зачіска" набагато краща, а інші дивуються тому, що зробили з волоссям майбутнього президента.

Водночас Hindustan Times пояснює, що Трамп міг і не змінювати зачіску. Такий ефект міг утворитися після носіння капелюха. Можливо, Трамп вирішив прибрати волосся, щоб воно не заважало йому грати у гольф.

Ба більше, у 2019 році Трамп вже з'являвся з такою зачіскою на публіці. Тоді також всі стверджували, що президент буцімто підстриг волосся, але насправді такий ефект виник після носіння кепки.

Трамп у 2019 році з тією ж "новою" зачіскою: дивіться допис

До слова, у 2019 році "нова" зачіска Трампа стала приводом для жартів. Його то порівнювали з Майклом Дугласом та образом з "Вовк з Уолл-Стріт", то з образом Стіва Керелла у першому сезоні серіалу "Офіс".