Трамп відповів, коли Вашингтон розгляне питання про військову допомогу Україні

Питання стосовно надання військової допомоги Україні й надалі буде розглянуто після діалогу з українським лідером Володимиром Зеленським і російським диктатором Владіміром Путіним.

Про це під час пресконференції в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яка думка у Трампа щодо допомоги

Президент США розповів, що наразі він веде переговори з Володимиром Зеленським стосовно врегулювання ситуації. Також Дональд Трамп також зауважив, що найближчим часом він планує провести зустріч спільно з російським диктатором Владіміром Путіним.

Введення нових санкцій проти Росії ймовірне, якщо керівництво країни не піде на переговори. Президент Зеленський хотів би миру, але для танго потрібні двоє,

– заявив республіканець.

За його словами, наразі достеменно невідомо, коли відбудеться зустріч з українським лідером з цього приводу. Крім вищезгаданого, Дональд Трамп знову заявив про "багато сотень тисяч загиблих" з обох сторін, додавши, що повідомлення у ЗМІ щодо жертв цієї війни є применшеними.

Також американський лідер вкотре наголосив, що Європейський Союз має збільшити свій внесок до рівня Сполучених Штатів і знову звинуватив свого попередника Джо Байдена в некомпетентності та фальсифікації попередніх виборів у 2016 році.

"Війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, а у вас його не було, війни б не було. Війна в Україні ніколи б не сталася, якби я був президентом. Але цього не могло статися, тому що вибори були сфальсифіковані", – додав він.