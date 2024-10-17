Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "допустив" початок війни

Експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в тому, що президент України нібито допустив початок війни з Росією.

Нову скандальну заяву кандидат в президенти від Республіканської партії зробив в інтерв'ю з подкастером Патріком Бет-Девідом, повідомили в The Washington Post.

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Дональд Трамп звинуватив Зеленського

Дональд Трамп також назвав Зеленського "одним із найбільших продажників, яких він коли-небудь бачив" через кількість допомоги, яку Україна отримала від США.

Хто ще в історії отримував такі гроші? Такого ніколи не було. І це не означає, що я не хочу йому допомагати, тому що я дуже співчуваю цим людям. Але він (Зеленський, – 24 Канал) не повинен був дозволити цій війні початися. Ця війна – програшна,

– заявив політик.

Зазначається, що через кілька хвилин Трамп розкритикував також президента Джо Байдена, стверджуючи, що він нібито "підбурив цю війну". Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що війна з Росією "ніколи б не сталася", якби він був президентом.

Заяву експрезидента США проаналізували також у Politico. Там написали, що Трамп демонструє все більш дружні стосунки з Путіним через війну в Україні. Зокрема під час своїх дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс минулого місяця він стверджував, що війна повинна закінчитися, але двічі не відповів прямо, чи вважає він, що Україна має перемогти.