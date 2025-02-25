Туск на милицях: прем'єр Польщі травмувався на лижах

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск травмував ногу на лижах, коли навчав своїх онуків кататися. Попри травму, він запевнив, що не йде на лікарняний і продовжить виконувати свої обов'язки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його відео опубліковане в соціальній мережі X. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск отримав травму ноги під час відпочинку на гірськолижному курорті в Польщі, коли навчав своїх онуків кататися на лижах.

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Туск отримав травму на лижах, але не йде на лікарняний

За його словами, все почалося з того, що онуки попросили його продемонструвати, як він сам катається на лижах.

Це мали бути ідеальні вихідні, на які я розраховував пів року. Я збирався провести два дні з онуками, навчаючи їх катання на лижах,

– розповів Туск.

Туск пояснив, що травму отримав через свою власну необережність.

Він розповів, що його лижі не витримали, що стало результатом неправильного використання. Попри це прем'єр запевнив, що не має наміру залишати свої обов'язки і пропустити роботу через травму.

Туск додав, що ця ситуація не змінить його підхід до роботи. Він також поділився важливою порадою для всіх, хто планує зимові відпочинки.

У мене є одна порада: будьте обережні на схилах. Сезон катання все ще в розпалі. Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не виїхали, і це результат моєї власної необережності. Не обов'язково дотримуватися всіх порад прем'єр-міністра, але цю пораду візьміть до серця,

– підсумував Туск.

До слова, раніше 24 Канал розповідав про 5 найбюджетніших гірськолижних курортів Європи.