Пожертв стає лиш більше: цьогоріч кількість донатерів у Monobank зросла на 2,7 мільйона

Monobank поділився статистикою донатів та донорів за рік, що показує лише позитивну тенденцію. За рік зросла не лише кількість донатерів, а й кількість пожертв та середня сума.

При цьому, наприклад, середній донат українця зріс на понад третину. Особливо кількість донатерів зростає після чергових російських терористичних атак.

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Статистика донатів

Monobank наприкінці року оприлюднив оновлену статистику донатів у порівнянні з минулим роком. Вона демонструє позитивну динаміку. Так, наприклад, у 2023 році кількість донорів сягнула 5,7 мільйона осіб. У 2022 році це число сягало всього 3 мільйони.

Також згідно з опублікованими данними, середній донат у 2023 склав 349 гривень, порівняно із 258 гривень торік. Усього люди задонатили на банки 27,4 мільярда гривень – проти 8,5 мільярдів минулого року.

Якщо цікаво, дані взято по банкам фондів і фізосіб, де було більше 2 донорів з 1 березня 2022 по сьогодні,

– зазначили у Monobank

У банку додали, що ця інформація — теплий новорічний подарунок від них для українців. Там наголосили, що ніхто не розслаблявся і не збирається.

Статистика донатів від Monobank: дивіться у галереї

Волонтерська справа