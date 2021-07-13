На Донбас прибули куратори з командування армії Росії, – розвідка

Військове командування Росії посилено контролює окупаційні війська на Донбасі. Там працює комплексна комісія задля перевірки стану бойової готовності армії.

З 1 липня 2021 року така комісія працює у Донецькій області. На Луганщині контроль здійснюють у 2 армійських корпусах.

Важливо Зеленський розповів, про що попросить Байдена на зустрічі в США

Росія створила спеціальну комісію на Донбасі

На фейсбук-сторінці Головного управлінні розвідки України повідомили, що командування збройних сил Росії продовжує здійснювати посилений контроль. Зокрема, вони контролюють дії оперативного угруповання бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, комісія перевіряє умови експлуатації озброєння і військової техніки. Під контроль потрапили також облік, зберігання та витрати матеріально-технічних засобів, що постачають з Росії.

Комплексна комісія здійснює перевірки укомплектованості особовим складом. За даними української розвідки, російські представники перевіряють рівень професійної підготовки командного складу з'єднань.

Читайте також Пережив не один обстріл: захисники розповіли деталі загибелі бійця з Тернопільщини

Війна на Донбасі: останні новини