"Донбас" переміг "Динамо" та збільшив переможну серію до 11 поєдинків

У Дружківці стартував 27 тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги – між "Донбасом" і "Динамо".

"Донбас" – "Динамо" 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

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Перший матч в 2019 році донеччани почали більш ніж впевнено – вже на четвертій хвилині у воротах Тимура Мамедова відзначився Ілля Коренчук. "Динамівці", в свою чергу, хоч і створили масу небезпечних моментів біля воріт супротивника, але відкрити для себе рахунок в матчі так і не зуміли.

У другому періоді команди двічі змогли обмінятися закинутими шайбами ​​– спочатку Сергій Пойманов зрівняв цифри на табло, на що Сергій Кузьмик відповів своєю шайбою у ворота Тимура Мамедова, а потім на точний кидок Артема Кобікова своє слово сказав Артем Пуголовкін. Таким чином на другу перерву команди знову пішли з мінімальною перевагою донеччан.

У третьому періоді "Донбас" тільки затвердив своє лідерство, відправивши у ворота Тимура Мамедова ще 2 шайби – відзначилися Олександр Костіков і Віталій Лялька. А володіння Богдана Д'яченка в заключному відрізку зустрічі так і залишилися недоторканими.

Підсумковий рахунок 5:2 і команда Сергія Вітера скорочує відставання від другого місця до 3 очок.

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