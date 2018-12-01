"Донбас" розгромив "Кременчук", "Білий Барс" здолав "Динамо": підсумки 21 туру УХЛ

1 грудня відбувся 21 тур Української хокейної ліги, в рамкаї якого "Донбас" на власному полі розгромив "Кременчук", "Білий Барс" здобув вольову перемогу над "Динамо", а "Дніпро" не залишив шансів "Крижаним Вовкам".

"Динамо" – "Білий Барс" 2:4 (0:0; 2:1; 0:3)

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До закинутої шайби матч проходив на зустрічних курсах, з великою кількістю боротьби і високою грою лінії захисту. В середині другого періоду дебютну шайбу в складі "Динамо" закинув Руслан Забулонов, який реалізував видалення Івана Панова.

Тільки-но вийшовши з боксу штрафників, в першій же зміні той же Іван Панов відновив паритет на табло. Правда, на перерву "барси" пішли все ж в ролі наздоганяючих - першу шайбу після повернення в харківський клуб закинув капітан "Динамо" Володимир Чердак.

На старті третього періоду "Білий Барс" зусиллями Назара Ружнікова зрівняв рахунок. Гра, що дорівнювала як по моментам, так і за рахунком, тривала до 56-ї хвилини, коли Сергій Логачов вивів "Білий Барс" вперед. На останніх секундах Олександр Куліков випустив ще одного польового гравця замість голкіпера, але замість того щоб відігратися, господарі пропустили – Микита Лєсніков відправив шайбу в порожні ворота.

2: 4 на користь "Білого Барса", і тепер відрив білоцерківців від переслідуючих їх "динамівців" становить вже 9 очок.



"Донбас" – "Кременчук" 6:1 (3:0; 1:0; 2:1)

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Багато в чому результат зустрічі визначила шайба "Донбасу", закинута вже на 19 секунді гри – її автором став Вадим Мазур. Незважаючи на те, що "Кременчук" створював непогані моменти біля чужих воріт, закинути "містянам" не вдавалося. Донеччани ж ще двічі змогли "розписатися" у воротах Георгія Бояршинова, по шайбі на рахунку Віталія Ляльки та Віталія Кирющенкова.

У другому періоді "Донбас" зменшив темп, а "Кременчуку" все ніяк не вдавалося відкрити рахунок закинутим в матчі шайбу. В одній з контратак кременчужани пропустили ще раз, коли Андрій Денискін з середньої дистанції відправив шайбу у сітку воріт.

Після четвертої пропущеної шайби місце Георгія Бояршинова у воротах зайняв Микита Гордюшин. Без малого 20 хвилин пройшло, перш ніж донеччани змогли "пробити" її – Микита Новіков залишився один між колами вкидання, і без перешкод зробив рахунок 5:0.

На 53-й хвилині матчу дебютну шайбу закинув новачок "Донбасу" Артем Пуголовкін, який раніше виступав в КХЛ і ВХЛ. Однак утримати сухий рахунок господарям не вдалося – за сім хвилин до кінця зустрічі Іван Савченко буквально "розстріляв" Богдана Дяченко з близької відстані, закинувши шайбу престижу.

"Кременчук" перервав свій переможний хід, в свою чергу "Донбас" довів власну серію вже до 6 перемог поспіль.



"Крижані Вовки" – "Дніпро" 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

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Матч команди розпочали досить впевнено і "Крижані Вовки" чинили гідний опір одному з лідерів чемпіонату. Однак ще до першої перерви Артем Целогородцев і Дмитро Пугачов зробили рахунок на табло 0:2 на користь херсонського клубу, чим забезпечили своїй команді комфортну ігрову перевагу.

У другому періоді "Дніпро" повністю заволодів ситуацією на майданчику, і не дозволяв опонентові організовувати хоч якісь атаки на ворота Дениса Сурканова. До того ж, за другу двадцятихвилинку херсонці, зусиллями Кирила Бондаренка, Руслана Ромащенка та Олексія Янишевського, який оформив дубль, зробили рахунок 0:6 і позбавили "Вовків" бодай шансу відігратися.

За решту 20 хвилин зустрічі команда Дмитра Підгурського довела рахунок до розгромного – в воротах Микити Глотова, який змінив Віталія Власенка, відзначилися Микита Макарицький та Іван Золотухін.

Таким чином Денис Сурканов записав собі в актив перший "сухар", а "Дніпро", завдяки поразці "Кременчука", скоротив відставання від першого місця до 4 очок.

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