"Донбас" розгромив "Кременчук" завдяки покеру Віталія Ляльки

У Кременчуці матчем за друге місце в турнірній таблиці між "Кременчуком" та "Донбасом" продовжився 31 тур чемпіонату України з хокею.

"Кременчук" – "Донбас" 4:9 (0:4, 2:3, 2:2)

Читайте також: "Донбас" в серії булітів здолав "Дніпро"

Успіх в цьому матчі "Донбас" забезпечив собі ще на стартових хвилинах зустрічі – на 29 секунді швидку шайбу у ворота "містян" відправив Віталій Лялька, а через дві хвилини відзначився Владислав Гончаров. До середини першого періоду, завдяки шайбам Віктора Захарова і того ж Віталія Ляльки, "Кременчук" вже "горів" 0:4 і до першої сирени так і не зміг відігратися.

Другий період команда Олександра Савицького почала більш активно, що відобразилося на табло – Микола Кисельов повернув в гру свою команду. Однак, такий розклад не припав до душі донецькому клубу і підопічні Сергія Вітера ще тричі вразили ворота Микити Гордюшина.

Таким чином, Віталій Лялька записав собі в актив ще дві шайби і оформив покер, а також свій сольний прохід реалізував Олександр Костіков. На ці шайби "містяни" змогли відповісти ще одним голом від Миколи Кисельова, але різниця в рахунку була недосяжною для гостей майданчика.

Читайте також: Українські хокеїстки з феноменальним результатом пробилися на чемпіонат світу

Заключний відрізок зустрічі пройшов більш спокійно і відчувалася втома у гравців обох команд. Однак це не завадило кожному з клубів ще по два рази відзначитися у воротах супротивника. Спочатку Ілля Коренчук і Віталій Кирющенков двічі за 30 секунд засмутили Микиту Гордюшина, а під завісу зустрічі ще дві шайби закинув Микола Кисельов і поставив крапку в цьому матчі.

Варто зазначити, що в цьому матчі Віталій Лялька та Ілля Коренчук записали собі в актив по 5 очок – 5 (4+1) і 5 (1+4) відповідно, а всі чотири шайби "містян" закинув найкращий бомбардир УХЛ Микола Кисельов.

Перемога 9:4 і "Донбас" повертає собі другу сходинку в турнірній таблиці, обігнавши "містян" на два очки.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram