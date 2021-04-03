Думають, що це іграшки: на Донбасі через міни загинули 42 дитини — ООН

На Донбасі жертвами мін та вибухонебезпечних залишків війни стали вже 42 дитини. Ще 144 – отримали поранення.

Пресслужба Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні повідомила, що "у більшості випадків жертви серед дітей трапляються, коли діти підбирають вибухонебезпечні речовини, оскільки думають, що це іграшки".

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Найчастіше діти не розуміють, що відбувається. Зокрема, 14-річний Олексій підняв невідому річ і втратив три пальці.

Я підняв цю річ із землі і, ймовірно, щось натиснув – і тоді вона вибухнула,

– розповів хлопчик.

Інший хлопчик – Максим – зізнався, як втратив око та руку.

"Я сидів на дивані, дивився "Сімпсонів" і тримав заряд у лівій руці. Просто крутив його. А потім він вибухнув", – ділиться підліток.

В ООН оголосили 4 квітня Днем просвіти з питань мінної небезпеки.

Протягом майже семи років конфлікту навчання з питань мінної небезпеки для дітей по обидва боки від лінії розмежування залишається вкрай важливим, – наголосили у ЮНІСЕФ.

Навесні 2021 року російські бойовики на Донбасі активізувалися. Глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив про наймасштабнішу ескалацію конфлікту . За словами посадовця, Росія сама завела ситуацію у глухий кут. Єдиним виходом є дипломатія.



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