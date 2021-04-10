На Донбасі поранили українського захисника

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 10 квітня поранили українського воїна. Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу, один військовослужбовець зі складу ООС отримав кульове поранення. Його госпіталізували. Актуально Резніков закликав українців не боятися "наступу" Росії та вірити в армію Стан здоров'я пораненого воїна – середньої важкості. Йому надають допомогу медики.

Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін,

– мовиться у повідомленні угруповання "Схід".

Яка ситуація на Донбасі була 9 квітня

За попередню добу окупанти 7 разів порушили перемир'я на Донбасі. Бойовики здійснили 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування. Вогонь відкривали неподалік Пісків, Водяного, Старогнатівки, Луганського, а мінування провели у напрямку Зайцевого.

Внаслідок обстрілів ворога один військовий ЗСУ отримав осколкове поранення.