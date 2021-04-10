На Донбасі поранили українського захисника

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 10 квітня поранили українського воїна. Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "СХІД"
Внаслідок обстрілу, один військовослужбовець зі складу ООС отримав кульове поранення. Його госпіталізували.

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Стан здоров'я пораненого воїна – середньої важкості. Йому надають допомогу медики.

Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін,
– мовиться у повідомленні угруповання "Схід".

Яка ситуація на Донбасі була 9 квітня

За попередню добу окупанти 7 разів порушили перемир'я на Донбасі. Бойовики здійснили 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування. Вогонь відкривали неподалік Пісків, Водяного, Старогнатівки, Луганського, а мінування провели у напрямку Зайцевого.

Внаслідок обстрілів ворога один військовий ЗСУ отримав осколкове поранення.

Зверніть увагу! Лише 8 – 9 квітня у зоні проведення ООС на Донбасі побував президент Володимир Зеленський. Глава держави відвідав позиції, де загинули українські бійці та поспілкувався з військовими. Президент наголосив, що останні події на Донбасі підтверджують те, що на передовій значне загострення.