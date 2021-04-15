"Зняв" міну: на Донбасі собака врятував українських військових

На Донеччині собака врятував військових ЗСУ. Тварина випадково натрапила на протипіхотну міну та знешкодила її.
Джерело:фейсбук 10 гірсько-штурмової бригади
Інцидент трапився приблизно о 7:00. 15 квітня у Новгородському. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
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"Російським окупантам немає спокою. Цю ПОМку, яка на відео, випадково "зняв" собака. Пес живий", – повідомили у 10 гірсько-штурмовій бригаді.
Українські військовослужбовці також уточнили, що мовиться про 3 заборонені протипіхотні осколкові міни – ПОМ-2 "Отек".
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Міни ПОМ-2 – заборонені
- Ці протипіхотні осколкові міни неможливо знешкодити без підриву. Такий тип боєприпасів заборонений Оттавською конвенцією від 1999 року.
- На час підписання угоди Україна володіла одним з найбільшим арсеналів протипіхотних мін у світі (після Китаю, Росії, США та Пакистану.
- Зазначимо, що Україна знищила усі такі боєприпаси. У 2003 році на Донеччині було ліквідовано останню таку міну – типу ПМН.
- Натомість Росія відмовилась підписати та ратифікувати відповідний документ. Ці міни – досі на озброєнні збройних сил країни-агресорки.