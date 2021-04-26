Український військовий отримав осколкові поранення внаслідок обстрілу на Донбасі

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Бойовики на Донбасі 26 квітня вкотре порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів український воїн отримав осколкове поранення.

Джерело:

ОТУ "Північ"

В ОТУ "Північ" розповіли, що "у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню". Бойовики "здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників".

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Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,
– мовиться у повідомленні.

Пресслужба ОТУ "Північ" також повідомила, що "стан здоров'я захисника – задовільний".

Війна на Донбасі: останні новини

  • 26 квітня окупанти обстріляли українських саперів, які розміновували територію у Гнутовому. На момент обстрілу там перебували 23 представники ДСНС.
  • Російські бойовики також регулярно обстрілюють позиції Збройних сил України. Водночас вони поширюють в інформаційному просторі фейк про те, що саме українські воїни начебто обстрілюють населені пункти.