Український військовий отримав осколкові поранення внаслідок обстрілу на Донбасі

Бойовики на Донбасі 26 квітня вкотре порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів український воїн отримав осколкове поранення.
Джерело:ОТУ "Північ"
В ОТУ "Північ" розповіли, що "у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню". Бойовики "здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників".
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Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба ОТУ "Північ" також повідомила, що "стан здоров'я захисника – задовільний".
Війна на Донбасі: останні новини
- 26 квітня окупанти обстріляли українських саперів, які розміновували територію у Гнутовому. На момент обстрілу там перебували 23 представники ДСНС.
- Російські бойовики також регулярно обстрілюють позиції Збройних сил України. Водночас вони поширюють в інформаційному просторі фейк про те, що саме українські воїни начебто обстрілюють населені пункти.