Український військовий отримав осколкові поранення внаслідок обстрілу на Донбасі

Бойовики на Донбасі 26 квітня вкотре порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів український воїн отримав осколкове поранення.

В ОТУ "Північ" розповіли, що "у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню". Бойовики "здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників".

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Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба ОТУ "Північ" також повідомила, що "стан здоров'я захисника – задовільний".

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