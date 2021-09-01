На Донбасі український воїн отримав осколкове поранення: ЗСУ відповіли окупантам

1 вересня 2021 , 22:41
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Джерело:

фейсбук Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Російські бойовики 1 вересня знову порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав осколкове поранення.

Воїна госпіталізували. Стан його здоров'я медики схарактеризували як задовільний.

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Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника, – мовиться у повідомленні.

Україна вже повідомила ОБСЄ про порушення з боку російських бойовиків. Військові ЗСУ контролюють ситуацію у районі проведення Операції Об'єднаних сил. 

Безпекова підргупа ТКГ провела засідання

  • Безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи 1 вересня провела позачергове засідання.  
  • Пріоритетною темою було систематичне порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських найманців. 

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