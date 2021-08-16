На Донбасі виявили понад 200 кілограмів вибухівки бойовиків у 2021 році

Служба безпеки України з початку 2021 року на Луганщині встановила місцеперебування понад 40 тайників. Звідти вилучили тисячі одиниць зброї та боєприпасів бойовиків.

СБУ вдалося виявити понад 200 кілограмів вибухівки, гранати та реактивний піхотний вогнемет російського виробництва. Схрони ще у 2014 році облаштували ватажки й учасники диверсійних груп бойовиків.

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Що вдалося виявити у схронах

У Лисичанську співробітники СБУ встановили прихований арсенал засобів ураження, які причетні до підривів кількох мостів у 2014 році на Донеччині та Луганщині. Зокрема, зі схованки вилучили:

понад 8 тисяч одиниць зброї та боєприпасів;

9 кілограмів тротилу й пластиду;

протитанковий ракетний комплекс "Фагот";

реактивний піхотний вогнемет російського виробництва.



СБУ виявила схрон бойовиків на Луганщині / Фото пресслужби СБУ

Водночас у центрі Сєвєродонецька в підвалі багатоповерхівки виявили тайник з бойовими гранатами учасників незаконних збройних формувань. Вони перебували у бойовому стані.

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У Покровському районі Донеччини співробітники СБУ знайшли:

2 тротилові шашки вагою 600 грамів;

автомат АКС-74 з 2 магазинами;

гранатометний постріл РПГ-18;

гранатометний постріл ВОГ 17М "хаттабка";

2 гранати РГД-5 із запалами до них;

5 димових шашок;

майже 3 тисячі набоїв різного калібру.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, щоб встановити обставини правопорушень і притягнути винних осіб до відповідальності.