На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць з Вінниччини Ігор Слівка

Російські найманці 22 лютого смертельно поранили українського захисника. Загинув бойовий медик з Вінниччини Ігор Слівка.

Вінницька область втратила ще одного свого захисника. Воїн загинув внаслідок атаки військ окупанта.

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На фронті загинув Ігор Слівка

22 лютого, приблизно о 18:30, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок мінометного обстрілу противника загинув житель Могилева-Подільського сержант Слівка Ігор Іванович,

– йдеться у повідомленні.

Загиблому українському воїну був 51 рік.

Ігор Слівка – бойовий медик, служив у Збройних силах за контрактом із квітня 2017 року. Внаслідок обстрілу біля селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення несумісні з життям.

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Найманці Росії почали активніше обстрілювати українські позиції, починаючи з 17 лютого. Гостра фаза агресії зі сторони окупантів триває й досі.

За добу 22 лютого бойовики відкривали вогонь 96 разів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще одного бійця поранили, він перебуває у лікарні. Крім того, п'ятеро українських захисників отримали бойове травмування.

Редакція 24 каналу висловлює слова співчуття рідним та близьким загиблого захисника.