На Донбасі знищили ворожий безпілотник

У зоні ООС українські військові у вівторок, 21 грудня, виявили та ліквідували ворожий безпілотник. Тим часом російські бойовики зірвали режим тиші та поранили українського військового.

Героя госпіталізували до лікувального закладу. Стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості. Загалом упродовж доби 21 грудня російські бойовики 3 рази порушували режим тиші.

Зауважте Мріяв одружитися: що відомо про Станіслава Запорожця, який загинув від кулі снайпера

Зокрема, один раз гатили зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь й зупинили ворога.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– мовиться у повідомленні.

10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі

Україна представила свій план 10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі.

Володимир Зеленський передав план українським партнерам. Окрім того, відомо, що його також отримала російська сторона.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі українських напрацювань іноземним партнерам.

Зеленський також пояснив, що план складається з пунктів, у яких передбачені: переговори у нормандському форматі; участь США у вирішенні конфлікту.

Про шанси України у двобої з окупантом: дивіться VETERANO блог

Українські захисники виявили та знищили безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".

Допис ООС:

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 22 грудня 2021 року

Слава Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ШИРОКИНОГО ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу МАР’ЇНКИ противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі КРАСНОГОРІВКИ виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.