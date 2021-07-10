На Донбасі загинув боєць з Тернопільщини Володимир Яськів

Під час виконання бойового завдання біля Золотого 9 липня загинув військовий з Тернопільщини Володимир Яськів. Українського захисника смертельно поранив ворожий снайпер.

У бригаді повідомили, що військовий загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Золотого. Він перебував на чергуванні та вів спостереження за противником.

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На Донбасі ворог смертельно поранив бійця з Тернопільщини

У цей час війська окупанта почали масовий обстріл з великокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Українські захисники надали бойовикам адекватну відповідь з дозволеної зброї.

Але під час зміни позиції старшим солдатом Володимиром Яськівим сталося непоправне – ворожий снайпер поранив його. На жаль, бійця не вдалося врятувати.

Загибель військового у мережі підтвердив і голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Загинув Володимир Яськів: що відомо про воїна

Побратими та командування підрозділу, де боєць проходив службу вже півтора року, згадують Яськіва як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військового.

Воїн завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів.

Чоловікові було 43 роки, родом він зі селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Одруженим не був.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового. Сумуємо разом з вами!



На Донбасі загинув боєць Володимир Яськів / Фейсбук 28-ї ОМБр імені короля Данила