"Назавжди залишиться 30" на Донбасі загинув український герой Станіслав Запорожець

На Донбасі у четвер, 16 грудня, загинув український захисник Станіслав Запорожець. Героя вбив снайпер окупантів.

Запорожець – уродженець Луганщини. Рідну землю він захищав у лавах 74 окремого розвідувального батальйону.

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У фонді "Повернись живим" зауважили, що як справжній розвідник, Запорожець залишив на загал небагато: два фото й порожній профіль в соцмережах. А ще – осиротілих матір та молодшого брата.

Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30. Ні на єдину мить не забуваймо, хто розпочав цю прокляту війну. Хто і за що вбиває українців, які постали на захист своєї країни,

– мовиться у повідомленні.



Станіслав Запорожець / 24 канал

Воїн виконував бойові завдання

Життя героя обірвалося 16 грудня під час виконання бойових завдань. Журналіст Ігор Левенко зауважив, що герой був на бойовому чергуванні й спостерігав за супротивником у тепловізор.

Саме в ту мить снайперська куля влучила у воїна. Трагедія сталася біля Красногорівки.

Водночас за іншими даними герой загинув на приморському напрямку.

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Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким героя.

Допис "Повернись живим":

Станіслав Запорожець.

Це його день тому, 16 грудня, прицільно вбив снайпер окупантів.

Родом з Луганщини, Станіслав захищав свою землю у лавах 74 окремого розвідувального батальйону. Як справжній розвідник, він лишив на загал небагато: дві фото, порожній профіль в соцмережах. А ще - осиротілих матір та молодшого брата. Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30.

Ні на єдину мить не забуваймо, хто розпочав цю прокляту війну. Хто і за що вбиває українців, які постали на захист своєї країни.

Полеглому ж – світла пам'ять довіку.