На Донбасі та Запоріжжі окупанти намагаються завадити перегрупуванню українських військ

Наші герої вже 109 днів мужньо захищають Україну та ламають усі плани російських загарбників. Ворог не збирається відмовлятися від своїх намірів та продовжує наступ.

Наступ російських окупантів на Україну продовжується. Ворог не припиняє штурмових дій на Донбасі та проводить заходи з укріплення своїх позицій на Півдні.

Читайте також Охочих вбивати вистачає, – військовий експерт про те, чому Росія розгортає "резервні батальйони"

Спроби завадити перегрупуванню ЗСУ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює позиції наших героїчних захисників та захисниць. Такі дії ворога спровоковані бажанням скувати маневри ЗСУ та не дати нашим підрозділам перегрупуватися.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують спроби втримати свої позиції. Також ворог намагається обстрілювати підрозділи Сил оборони.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни продовжують проводити "фільтраційні заходи" в окупованому Маріуполі. Навколо міста вони розгорнули 4 фільтраційні табори. Виїхати на підконтрольну Україні територію неможливо – лише виїзд або депортація у Росію. Працівникам держорганів та правоохоронцям доводиться терпіти найбільші знущання. У фільтраційних таборах люди живуть без жодних умов, їх не годують. Доля тих, хто не пройшов фільтрації, невідома.

У тимчасово окупованому Мелітополі під будівлею, де були російські окупанти, пролунав потужний вибух. Пропагандисти вже повідомили про поранених. Чи став хтось із ворогів "хорошим росіянином" – наразі невідомо.

Попри постійні обстріли Миколаєва небезпеки штурму міста немає. Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. За його словами, для вдалого штурму Миколаєва ворогу довелося б збирати свої сили з усіх напрямків, де тривають бойові дії.

Бій за Сєвєродонецьк триває. Нашим героям вдається стримувати ворога та не давати йому повністю захопити місто, на штурм та обстріли якого росіяни кидають великі сили.

Дивіться також – росіяни намагаються розігнати фейк, що в Україні нібито оголосять тотальну мобілізацію: відео