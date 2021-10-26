На Донбасі затримали поліцейського за торгівлю зброєю із зони ООС

26 жовтня 2021 , 20:22
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Джерело:

СБУ

СБУ затримала поліцейського та його спільника, які організували продаж зброї з зони ООС по всій Україні. Зловмисники реалізовували її серед кримінальних авторитетів.

Поліцейський полку спецпризначення "Київ" проходив службу в зоні ООС. Під час цього він знайшов спільника та організував незаконну схему.

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Зброю зберігали в гаражі

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники зберігали зброю в гаражі в Краматорську Донецької області. Поліцейського та його спільника затримали під час реалізації чергової партії боєприпасів.

Під час проведення обшуків з гаражів вилучили:

  • пістолети, кулемети та карабіни;
  • понад 10 600 набоїв різного калібру;
  • 61 гранату;
  • 4 міни різної модифікації;
  • 38 реактивних набоїв та димових гранат;
  • 30 підривачів;
  • 13 кілограмів вибухівки.

Проти зловмисників відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Виявлений склад зброї в гаражі в краматорську / Фото СБУ

 

 

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Автор: Іван Магуряк