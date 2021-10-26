На Донбасі затримали поліцейського за торгівлю зброєю із зони ООС
Джерело:СБУ
СБУ затримала поліцейського та його спільника, які організували продаж зброї з зони ООС по всій Україні. Зловмисники реалізовували її серед кримінальних авторитетів.
Поліцейський полку спецпризначення "Київ" проходив службу в зоні ООС. Під час цього він знайшов спільника та організував незаконну схему.
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Зброю зберігали в гаражі
Правоохоронці з'ясували, що зловмисники зберігали зброю в гаражі в Краматорську Донецької області. Поліцейського та його спільника затримали під час реалізації чергової партії боєприпасів.
Під час проведення обшуків з гаражів вилучили:
- пістолети, кулемети та карабіни;
- понад 10 600 набоїв різного калібру;
- 61 гранату;
- 4 міни різної модифікації;
- 38 реактивних набоїв та димових гранат;
- 30 підривачів;
- 13 кілограмів вибухівки.
Проти зловмисників відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
Виявлений склад зброї в гаражі в краматорську / Фото СБУ
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