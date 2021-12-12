На Донбасі знайшли щонайменше 12 стихійних поховань людей

Волонтери організації "Проліска" виявили 12 стихійних поховань на Донбасі. За словами експерта з питань адвокації цієї організації Ігоря Сосонського, причини таких поховань є різними.

Стихійні поховання виявили біля ліній розмежування у 3 населених пунктах. З них 2 з обмеженим доступом.

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Де виявили стихійні поховання

Волонтери знайшли стихійні поховання в Старомар'ївці, Пісках та Опитному на Донеччині. Ці факти, за словами Ігоря Сосонського, є перевіреними.

Сосонський заявив, що в похованнях знайшли людей, які загинули внаслідок бойових дій, тобто через вибухи чи поранення уламками, чи через пожежі. Також є випадки поховання людей, смерть яких була природною.

Наприклад, смерть від уламка, що потрапив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда в подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Похоронили цю особу також у подвір’ї. Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням,

– розповів Сосонський.

Юрист наголосив, що таких випадків чимало, однак наголосив, що жодна людина не має права закінчити життя таким чином.

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Стихійними похованнями вважають ті заховання, які не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином.