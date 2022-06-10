На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак: збили 4 "Орлани" і знищили понад 20 одиниць техніки

Українські захисники та захисниці 10 червня відбили на Донбасі 14 ворожих атак. На двох локаціях наразі тривають бої.

Українські герої продовжують захищати рідну землю. Зокрема, на Донеччині та Луганщині.

Зауважте Окупанти обстрілюють Донецьк з його ж околиць та звинувачують Україну

Російські загарбники упродовж усієї смуги оборони застосовують по позиціях ЗСУ:

бойову авіацію;

реактивні системи залпового вогню;

ствольну артилерію великих калібрів;

танки;

міномети різних систем.

Окрім того, ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої продовжують завдавати ворогові втрат. Зокрема, на Сході упродовж доби знищили:

4 танки;

2 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 склад з боєприпасами.

Також українські захисники та захисниці знищили 4 безпілотних літальних апарати. Мовиться про тип "Орлайн-10".

Росіяни обстрілюють Донеччину

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Зокрема, ворог вдарив у житловий будинок у Миколаївці. Він вже постраждав від дій росіян у 2014 році.

За попередніми даними, у будинок влучив снаряд з РСЗВ "Торнадо". Постраждав місцевий житель – йому відсікло руку.

Загальні втрати ворога

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські герої знищили 30 російських окупантів . А також – один танк, 2 міномети, 3 АТТ.

Станом на 10 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 900 ліквідованих російських військових. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1409 одиниць,

бойових броньованих машин – 3450 одиниць,

артилерійських систем – 712 одиниць,

РСЗВ – 222 одиниці,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

Зауважте – Франція передала Україні підривники для ліквідації піхоти ворога: дивіться відео